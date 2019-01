We wtorek 15 stycznia pisaliśmy, że Antarktyda traci dziś lód blisko sześciokrotnie szybciej niż w latach 80. ub. wieku. Naukowcy wyliczali w tygodniku "PNAS", że w latach 1979-90 południowy kontynent odchudzał się o 40 mld ton rocznie, a w latach 2009-17, już o 252 mld ton każdego roku - przede wszystkim w zachodniej części, która jest tak naprawdę archipelagiem przykrytym czapą lodowców, pod które mocno wdziera się coraz cieplejszy ocean.

Topniejący antarktyczny lód oczywiście przyczynia się do wzrostu średniego poziomu morza - a gdyby cały spłynął (co szybko nam nie grozi), to ocean podniósłby się aż o 60 m.

Dużo bardziej wrażliwa na globalne ocieplenie - w tym oceanu, ale głównie atmosfery - jest Grenlandia. Na tej wyspie - a Arktyka ociepla się dwa-trzy razy szybciej niż średnio cały świat - jest tyle lodu, że gdyby stopniał, ocean wzrósłby o 7 m.