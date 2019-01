Niewidoczne gołym okiem niesporczaki to bezkręgowce, które badacze już dawno nazwali "najtwardszymi skurczybykami na świecie". Chmary niesporczaków pływają w każdej kropli wody, a uczeni poddawali je najbardziej ekstremalnym testom przetrwania.

Osiągające do blisko milimetra długości i wyposażone w cztery pary odnóży bezkręgowce przetrwały nawet eksperyment w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy astronauci wystawili je na zewnątrz na kilkanaście dni - do zimnej i pozbawionej tlenu próżni, ale za to pełnej ostrego promieniowania UV pochodzącego ze Słońca.

W naturze niesporczaki - dorastające do pół milimetra długości i żyjące do 60 lat - dają radę przeżyć 30 lat bez jedzenia i wody, są w stanie przetrwać ogromne ciśnienie panujące na dnie oceanu, a także wytrzymują siarczysty mróz i gorąco sięgające nawet 150 st. C.

Dlaczego niesporczaki nie przeżyły więc w Jeziorze Mercera?