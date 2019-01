2 ZDJĘCIA To chyba najpiękniejsza fotografia Saturna złożona ze 165 zdjęć robionych szerokokątnym obiektywem przez sondę Cassini w ciągu prawie trzech godzin 15 września 2006 r. Widać na nim wszystkie podświetlone przez Słońce pierścienie - od najbardziej zewnętrznego i wyglądającego jak mgła E... (Fot. NASA)

Oczywiście to "chwila" w skali kosmicznej, a więc potrwa jeszcze kilka, najwyżej kilkadziesiąt milionów lat. Ale to wszystko. Potem Saturn straci swoje błyszczące naszyjniki, a my spektakularny widok. Mamy wyjątkowe szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy możemy oglądać pierścienie Saturna - dowodzą naukowcy w najnowszym numerze "Science".