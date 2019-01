Rozmowa z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską*, pedagogiem



Olga Woźniak: Połowa dzieci w wieku pięciu-sześciu lat jest uzdolniona matematycznie - powtarza pani od lat.

Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska: To, że dzieci uzdolnionych jest ostatecznie tak mało, wynika z zaniedbania ich talentów, błędów edukacyjnych lub tradycji wychowawczych, które do innych ról społecznych przygotowują dziewczyny, a do innych chłopców. Nie umiemy też rozpoznawać dzieci uzdolnionych matematycznie - myśląc o nich, często ulegamy stereotypom.

Które podpowiadają nam, że?

- Że dziecko zdolne to nie to, które często pakuje się w kłopoty, „niegrzeczne”. Zdolnych kojarzymy zwykle ze „spokojnymi kujonami”.

Tymczasem zdolne dzieci ciągle zadają pytania, wiedzą więcej, lubią się tym chwalić albo nudzą się i przeszkadzają innym. Rozwiązują wszystko szybciej, bywa, że innym sposobem, niż chciałaby pani.