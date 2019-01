Autorzy publikacji, która ukazała się właśnie w tygodniku "Nature Communications", wykorzystali komputerowy model klimatyczny, żeby sprawdzić różne scenariusze odchodzenia od paliw kopalnych i ich wpływ na klimat Ziemi. Z ich badania wynika, że największą szansę na sukces - czyli prawdopodobieństwo ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. C - daje natychmiastowe rozpoczęcie dekonstrukcji infrastruktury opartej na paliwach kopalnych. Ta, która ciągle działa, może dożyć wieku "przydatności do użycia". Kolejne środki powinniśmy jednak inwestować tylko w technologie klimatycznie czyste.

Ba, łatwiej napisać, niż zrobić.

Wielkie przyspieszenie

Nasza cywilizacja (czyli mówiąc w skrócie, cywilizacja techniczna, która rozkwitła po wybuchu rewolucji przemysłowej w połowie XVIII w.), jest dziś w 81 proc. napędzana paliwami kopalnymi - węglem, ropą i gazem.