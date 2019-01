Chodzi o Globalny Model Pola Magnetycznego (World Magnetic Model), który jest opracowywany przez amerykańskie Narodowe Centrum Danych Geofizycznych oraz Brytyjską Służbę Geologiczną dla Departamentu Obrony USA, amerykańskich służb cywilnych, a także NATO.

Opisuje on ziemskie pole magnetyczne, a także stara się przewidzieć jego zmiany w ciągu najbliższych lat. Powstaje na podstawie najnowszych pomiarów ziemskiego magnetyzmu i z reguły obowiązuje przez pięć lat. Potem trzeba wprowadzić do niego niezbędne korekty, bo pole magnetyczne Ziemi jest nieprzewidywalne w dłuższym okresie. Nie do końca rozumiemy, jak ono powstaje i co sprawia, że się zmienia.

Najbardziej dziś uznana teoria mówi, że ziemski magnetyzm jest skutkiem prądów w płynnym żelazie, z którego składa się zewnętrzne jądro Ziemi, znajdujące się ok. 3,5 tys. km pod naszymi nogami. Ale nie potrafimy dziś dokładnie odtworzyć tego mechanizmu. Nie rozumiemy w szczególności, skąd się biorą pewne anomalie w natężeniu i kierunku tego pola w niektórych rejonach świata.