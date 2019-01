2 ZDJĘCIA Radioteleskop CHIME, który zarejestrował sygnały FRB (CHIME)

Nadchodzą z różnych miejsc na niebie, są kakofonią najróżniejszych częstotliwości i urywają się po zaledwie kilku milisekundach. Do niedawna żaden z sygnałów się nie powtarzał, trwały milisekundy, gasły i już nie wracały. Kilka lat temu jednak jeden z sygnałów FRB powtórzył się i do dziś co pewien czas jest odbierany. A teraz - donosi "Nature" - natrafiono na drugi taki przypadek. Tajemnica się pogłębia.