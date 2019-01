Dla nas, ludzi, kwestia ta jest raczej oczywista – coś, co swobodnie kołysze się na wietrze, musi być raczej lekkie, a coś, co kołysze się z trudem – ciężkie. Czy jednak zwierzęta potrafią dokonywać takiej samej oceny?

Odpowiedź na to pytanie postanowili znaleźć naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge, w Anglii.

Okazuje się, że tak. Przynajmniej w przypadku wrony brodatej (Corvus moneduloides), ptaka z rodziny krukowatych żyjącego w Nowej Kaledonii (wyspie na zachodnim Pacyfiku).

Poświęcona temu zagadnieniu praca ukazała się w „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”, a cały projekt opisał „New Scientist”.

Najwięksi naukowcy wśród ptaków

- Ludzie dobrze rozumieją pojęcie wagi i to w wielu różnych kontekstach. Nie wiedzieliśmy, czy inne zwierzęta są w tym do nas podobne, czy nie - mówi dr Sarah Jelbert, główna autorka pracy.

Wrony brodate to nie był wybór przypadkowy. Są bacznie obserwowane przez naukowców od czasu, gdy okazało się, że potrafią wytwarzać narzędzia i - co więcej – są w stanie przekazywać tę wiedzę innym osobnikom ze swojej grupy (wcześniej uważano, że wytwarzanie narzędzi to cecha typowa dla ludzi i naszych najbliższych człekokształtnych krewnych).