Historia jego odkrycia zaczyna się w 1976 r., kiedy to w stanie Chiapas na południu Meksyku jeden z pracowników ścinających palmy oleiste znalazł koralówkę czarnopasą (Micrurus nigrocinctus), gatunek endemicznego węża zamieszkującego Kolumbię, Amerykę Środkową oraz Meksyk. Jadowity gad został przekazany naukowcom, którzy postanowili go dokładnie zbadać.

Jak się okazało, jego wnętrze kryło niespodziankę w postaci innego węża, co akurat nie było zaskakujące, ponieważ koralówki chętnie polują na inne gatunki pobratymców.

Zadziwiające było to, że wąż posiadał cechy, które nie pasowały do żadnego ze znanych gatunków. Początkowo uznano go za jakiegoś przedstawiciela rodzaju Geophis i chyba nie wiedząc, co z nim dalej począć, zachowano jego szczątki w kolekcji muzealnej, gdzie musiały czekać aż 42 lata, by w końcu ktoś się nimi zainteresował.

Tym kimś okazał się Jonathan Cambell, herpetolog z uniwersytetu w Teksasie. Okazało się, że wąż z brzucha należy do nowego gatunku, dlatego postanowiono mu nadać nową, oficjalną nazwę Cenaspisaenigma, którą można przetłumaczyć jako „tajemniczy wąż obiadowy”.