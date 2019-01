W fizyce płyn to niejedynie ciecz. Płynem jest także gaz - stąd dynamika płynów opisuje nie tylko ruch oceanu, ale też wariactwa atmosfery.

A kilka lat temu naukowcy porównali w "Nature Physics" zachowanie stada szpaków do zachowania... nadciekłego helu.

Kiedy hel schłodzi się do temperatury bliskiej zera bezwzględnego (przy -270 st. C ten gaz zmienia się w ciecz), przechodzi w stan, który fizycy nazywają nadciekłym. Traci wtedy zupełnie lepkość, a każdy jego atom znajduje się w tym samym stanie kwantowym. W efekcie wlany do naczynia zaczyna wychodzić po jego ściankach, a puszczony w ruch wiruje bez końca. Przed deszczem z nadciekłego helu nie uchroniłby też parasol, bo nadciekły hel przeniknąłby przezeń niczym duch przez ścianę.

Stąd porównanie, którego użyli autorzy publikacji w "Nature Physics" - bo okazało się, że ruch stad szpaków rozlewających się po niebie i symultanicznym tańcem unikających ataków sokołów można opisać podobnymi równaniami jak zachowanie nadciekłego helu.