Badacze z amerykańskiego konsorcjum SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access - projekt zgromadził kilkudziesięciu naukowców różnych dyscyplin) zaczęli wiercić wieczorem 23 grudnia, a wieczorem 26 grudnia, po przebiciu się przez 1084 m lodu, dotarli do jeziora. Jako "wiertła" używali strumienia gorącej wody oczyszczonej w 99,9 proc. z mikroorganizmów i minerałów.

Mają nadzieję, że dzięki temu nie zanieczyścili Jeziora Mercera. Tym bardziej że kiedy gorące wiertło przebiło ostatnią warstwę lodu, ściskana dotychczas woda jeziora trysnęła w górę.

Po przebiciu się do jeziora oraz poszerzeniu odwiertu uczeni spuścili na dno kamerę i zaczęli pobierać próbki - wody i osadów.

Co chcieliby znaleźć?

Jezioro Mercera - noszące nazwisko amerykańskiego glacjologa Johna Mercera (1922-87), który ostrzegał, że lodowce Antarktydy Zachodniej są szczególnie wrażliwe na ocieplenie klimatu - leży na pograniczu dwóch lodowych "rzek": Mercera i Whillansa. Znajduje się też ok. 160 km od brzegu Morza Rossa, niedaleko granicy z Antarktydą Wschodnią. Naukowcy szacują, że trzy czwarte wody napływającej do hydrologicznie aktywnego jeziora pochodzi z zachodniej części kontynentu, a reszta z Antarktydy Wschodniej. Uważają też, że jego osady powinny być pełne reliktów morskiego życia, które mogło napłynąć do niego podczas poprzednich ociepleń klimatu. Badania mają potwierdzić te hipotezy.