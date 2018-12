1 ZDJĘCIE Nie lekceważ lęków psa (123rf)

Wiele władz miast, w tym Warszawy, wycofało się w tym roku z sylwestrowego pokazu fajerwerków. Należę do tych, którzy przyjęli to z aprobatą i ulgą. Ten zwyczaj nocy sylwestrowej jest radosny dla nas, ale dla wielu zwierząt - i tych naszych domowych ulubieńców, i dziko żyjących czy bezdomnych - to apokalipsa. I nie, nie jest to przesada.