Mrówki mogą się żywić krwią tak jak znane z książek i filmów wampiry. Z tego typu zachowania słyną gatunki należące do rodzaju Mystrium, które liczą sobie 14 gatunków i można je znaleźć m.in. na Madagaskarze, w południowej Azji oraz Australii. Gdy zajdzie taka potrzeba, królowe tych mrówek zatapiają swoje żuwaczki w ciałach swego potomstwa, by uszczknąć odrobinę hemolimfy, czyli owadziego odpowiednika krwi.

Brzmi to przerażająco, ale na szczęście larwom rzadko kiedy dzieje się przez to krzywda. Nie zmienia to jednak faktu, że z całą pewnością zasłużyły sobie na swoją zwyczajową nazwę pochodzącą od najsłynniejszego wampira, jaki kiedykolwiek pojawił się w literaturze czy filmach.

Mrówki Dracule mają nie tylko niezwykłe obyczaje żywieniowe, ale również szybkość, którą tkwi w ich żuwaczkach. Niedawno naukowcom udało się ją zmierzyć.