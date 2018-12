Czy wiesz, że wiele problemów z kręgosłupem ma swoje źródło lub nasila się w łóżku? Jednym z powodów jest spanie w nieodpowiedniej pozycji w czasie nocnego wypoczynku. Może prowadzić do długotrwałego bólu. Dlatego bardzo ważne jest, aby nocą kręgosłup utrzymany był w neutralnej, naturalnie wygiętej pozycji.

W jakiej pozycji śpisz?

Najgorsza pozycją do snu jest spanie na brzuchu ze skręconą głową na jeden bok. Nie sprzyja ona odpowiedniemu dotlenieniu organizmu. Śpiąc w takiej pozycji, na pewno obudzisz się niewyspany i słabo zregenerowany. Ważne! Jest ona szczególnie niekorzystna dla osób starszych, bo może dojść do przymykania tętnicy kręgowej, a to mogłoby doprowadzić nawet do utraty przytomności.

Złą pozycją jest też spanie na boku z włożoną ręką pod głowę. Śpiąc w taki sposób obciążasz splot ramienny, który kontroluje obręcz barkową. Śpiąc tak będziesz odczuwać drętwienie i mrowienie ręki, ponieważ w tej okolicy przebiega dużo wrażliwych struktur, takich jak naczynia krwionośne i nerwy.