No właśnie - wydawało się. Mikrobiolożka dr Marta Cerdà-Cuéllar z barcelońskiego Centrum Badań Zdrowia Zwierząt postanowiła sprawdzić, czy to prawda. Razem ze współpracownikami zdobyła fundusze na badania i w latach 2008-11 zebrała próbki kału ptaków morskich gniazdujących w czterech rejonach Antarktyki - na Wyspie Livingstona w Szetlandach Południowych (w tym samym archipelagu znajduje się Wyspa Króla Jerzego, na której stoi Polska Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego) oraz na wyspach Mariona, Gough i Falklandach, które co prawda leżą tuż poza Oceanem Południowym, ale za to na trasach migracyjnych ptaków.

Naukowcy skupili się bowiem właśnie na ptakach morskich. Próbki kału pobierali od prawdziwych południowych mocarzy - m.in. albatrosów żółtodziobych, petrelców olbrzymich, wydrzyków wielkich oraz pingwinów skalnych (słyną z pięknego upierzenia koło oczu).