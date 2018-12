Naukowcy z USA, którzy podglądali populację grindwalów mieszkającą w okolicy Hawajów, porównują ich podziały do subkultur młodzieżowych istniejących w szkołach. Członkowie każdej z nich mówią własnym slangiem i - co za tym idzie - trzymają się z daleka od uczniów z innych grup.

Ich zdaniem to, że hawajskie grindwale porozumiewające się w dialektach, oznacza, że i one, zupełnie jak ludzie, lubią się dzielić.

- W końcu żyją w tym samym miejscu - tłumaczy dr Amy Van Cise z Instytutu Oceanograficznego w Woods Hole, główna autorka pracy opublikowanej właśnie w piśmie "Behavioral Ecology and Sociobiology". - Jeśli więc mówią inaczej, to tylko po to, żeby się dzielić.

Zanim uczeni poznali dialekty hawajskich grindwali, przez 15 lat obserwowali je, rozpoznając różne grupy. Pobrali też próbki ich skóry, dzięki czemu mogli zsekwencjonować genomy poszczególnych osobników.