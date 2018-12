Odkryli je niedawno polscy archeolodzy i zastanawiają się, co to wszystko znaczy.

- Najbardziej ekscytuje nas możliwe powiązanie grobów, kamieni z wężami i tych budowli. Sugeruje to ich kultowe przeznaczenie, najprawdopodobniej funeralne. Na takie połączenie nikt w Kanaanie do tej pory się nie natknął - mówi dr Zuzanna Wygnańska z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa wyprawy badawczej naukowców z CAŚ i UW do prowincji Akkar w północno-wschodnim Libanie.

Archeolożka dodaje, że rezultaty trwających ledwie miesiąc badań terenowych są nadzwyczaj bogate i bardzo satysfakcjonujące.

– Naprawdę będzie co robić podczas dwóch następnych sezonów – cieszy się.

W kolebce rolnictwa

Prowincja Akkar z racji swego położenia ma bardzo bogatą historię. Wchodzi w skład Żyznego Półksiężyca, który wielkim łukiem rozciągał się od Memfis nad Nilem w Egipcie faraonów, po miasto Ur w Mezopotamii. Cały ten teren to kolebka rolnictwa. Tam ok. 12 tys. lat temu dokonała się rewolucja neolityczna: przejście od łowiectwa i zbieractwa do rolnictwa.