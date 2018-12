1 ZDJĘCIE Artystyczna wizja planety 2018 VG18 (w tle nikły blask odległego Słońca) (Roberto Molar Candanosa/Carnegie Institution for Science)

To niewielka planeta karłowata, która ma średnicę ok. 500 km. Jest zabarwiona na różowo, a jedno okrążenie wokół Słońca - a więc jej planetarny rok - zajmuje jej ponad tysiąc lat. I właściwie na razie tylko tyle o niej wiadomo. Ale może być kolejnym dowodem na to, że jeszcze dalej znajduje się hipotetyczna planeta X, większa od Ziemi.