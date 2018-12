1 ZDJĘCIE 08.12.2018 Katowice. Marsz dla Klimatu przeszedł ulicami miasta. Szósty dzień szczytu klimatycznego COP24. (Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta / AGENCJA GAZETA)

Twój syn ma zawał. Zawieziesz go do szpitala czy do kolegi ogrodnika, który twierdzi, że na zawał pomagają herbatka i modły?