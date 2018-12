Wielkie wymieranie gatunków, które 252 mln lat temu zamknęło okres geologiczny zwany permem i rozpoczęło trias, uchodzi za największe z dotychczasowych pięciu wielkich zagład życia na Ziemi (obecnie, na co wskazują biolodzy, trwa szósta - spowodowana przez człowieka).

Szacuje się, że wyginęło wtedy blisko 90 proc. wszystkich gatunków. Wymieranie najmocniej dotknęło zaś życie w oceanie, w którym padło blisko 96 proc. gatunków.

Naukowcy uważają, że do zagłady na granicy permu i triasu doprowadziły superwulkany na Syberii, która była wówczas częścią superkontynentu nazwanego przez geologów Pangeą. Ich trwające tysiące lat erupcje wyrzuciły do atmosfery ogromne ilości gazów, przede wszystkim dwutlenku siarki i dwutlenku węgla.

Tak o tym, co się stało potem, opowiadał "Wyborczej" prof. Michael Benton, paleontolog z Uniwersytetu w Bristolu, autor książki "Gdy życie prawie wymarło": - Dwutlenek siarki zmieszał się z wodą w chmurach, tworząc kwas siarkowy. Kwaśne deszcze zniszczyły lądowe rośliny. W ciągu czterech-pięciu lat zniknęły wszystkie lasy. To uwolniło erozję gleby, która została zmyta do morza. Krajobraz Ziemi zaczął przypominać ten sprzed kolonizacji lądów przez rośliny. Wszędzie widać było tylko nagie skały. Następnie dwutlenek węgla i metan, które są gazami cieplarnianymi, doprowadziły do znacznego podgrzania atmosfery. Tropikalne rejony stały się zbyt gorące, by cokolwiek mogło tam przetrwać. Temperatura w morzach urosła do 40 stopni. Ryby i inne morskie stworzenia zostały ugotowane.