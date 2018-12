Dziewczynka urodziła się w São Paulo 15 grudnia ubiegłego roku, jednak dopiero teraz zdecydowano się poinformować o tym opinię publiczną. Jak pisze magazyn „The Lancet”, dziecko przyszło na świat w wyniku cięcia cesarskiego, było zdrowe (w skali Apgar 9 po pierwszej minucie oraz 10 w piątej i dziesiątej) i ważyło nieco ponad 2,5 kg.

Kamień milowy medycyny

Mająca 32 lata matka dziewczynki nie była w stanie zajść w ciążę. Rozpoznano u niej zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera. Choroba ta wiąże się m.in. z niewykształceniem narządów płciowych, w tym pochwy i macicy.

Dawczynią była kobieta, która urodziła wcześniej siłami natury troje dzieci. Zmarła w wieku 45 lat w wyniku krwotoku podpajęczynówkowego do mózgu (najczęściej jego przyczyną jest pęknięcie tętniaka). Była na liście osób, które zgodziły się, by po śmierci pobrano od nich narządy do przeszczepu.