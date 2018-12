1 ZDJĘCIE Wejście do nowej jaskini odkrytej w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie (Catherine Hickson)

Jej widok z lotu ptaka jest spektakularny. Wejście to olbrzymia dziura w ziemi - gardziel o średnicy ok. 100 metrów w odludnym zakątku prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Mimo to o tej jaskini nie ma żadnej wzmianki w dostępnych dokumentach i przekazach. Zarówno europejskich kolonizatorów - eksploratorów, myśliwych czy geologów, jak i rodzimych mieszkańców tych terenów.