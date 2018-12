Spostrzegł to dr Zhanqi Chen z Chińskiej Akademii Nauk w Menglunzhen, który bada życie pająków. Podczas spacerów w jednym z singapurskich parków często zaglądał do oprzędów pająków Toxeus magnus i za każdym razem widywał tam samice otoczone wieloma młodymi osobnikami.

Było to zaskakujące, ponieważ pająki zazwyczaj prowadzą samotny tryb życia i rzadko się gromadzą w tym samym miejscu. Owszem - są gatunki, których samice opiekują się młodymi, ale ma to miejsce jedynie przez krótki czas. Tymczasem u tego gatunku małe pajączki zdawały się towarzyszyć samicy przez ponad miesiąc!

Bez mleka nie przeżyją

Nic więc dziwnego, że naukowiec zabrał do swojego laboratorium kilka pająków, by razem z kolegami dokładnie im się przyjrzeć. Przyglądali się aż przez pięć lat, ale bardzo się to opłaciło.

Pewnego dnia dr Chen zauważył pajączka, który wyglądał tak, jakby się przyssał do spodniej strony odwłoka samicy. Zaintrygowany zabrał samicę pod mikroskop, a wtedy zauważył, że gdy tylko lekko przycisnął jej odwłok, z rowka na jego spodzie zaczął wyciekać biały płyn przypominający mleko.