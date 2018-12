Bardzo zniszczone fragmenty fresku przedstawiające scenę chrztu młodego Jezusa odkryła dr Emma Maayan-Fanar, historyk sztuki z Uniwersytetu w Hajfie. Malowidło znajduje się w baptysterium wczesnobizantyńskiej świątyni w osadzie Sziwta (Sobota) na pustyni Negew w południowym Izraelu.

„Znalezienie tego obrazu jest niezwykle ważne. Jak dotąd jest to jedyna scena chrztu Chrystusa „in situ” w Ziemi Świętej, którą z pewnością można datować na czasy przed ikonoklazmem [ruch obrazoburców w VIII w.]” – napisała wraz z trzema archeologami, kolegami z uczelni, w artykule zamieszczonym w „Antiquity”. Dodała: „Odkryciem samym w sobie jest w tym malowidle twarz Chrystusa”.

W osadzie na pustyni

Ruiny Sziwty leżą mniej więcej 40 km na południowy zachód od Beer Szewy kilkakrotnie wspominanej w Biblii.

Osadę założyli ok. I wieku n.e. Nagadejczycy. Pierwsi jej mieszkańcy byli rolnikami. W czasach bizantyńskich zaczęli się zatrzymywać w niej chrześcijańscy pątnicy pielgrzymujący na Synaj – najpierw do kaplicy, a potem do klasztoru św. Katarzyny. To wtedy wioska się rozwinęła i zyskała na znaczeniu.