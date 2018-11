3 ZDJĘCIA Puszcza Białowieska pięknie zapuszczona (Adam Wajrak)

Cała Puszcza Białowieska pod ochroną w ramach parku narodowego czy też utworzenie Turnickiego Parku Narodowego to już stanowczo za mało. Świat się wali, a my gadamy o jakimś marnym ułamku tego, co powinniśmy wyłączyć z gospodarki leśnej i chronić.