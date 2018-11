5 ZDJĘĆ Większość dolnych partii murów Domu 1 wzniesiono z poziomo ułożonych, płaskich kamieni, jednak niektóre zbudowane są z pionowych płyt wkopanych w podłoże (Fot. Marta Momot)

Najstarsza świątynia i plac w osadzie sprzed ponad 7000 lat to owoce zakończonych właśnie prac na pustyni As Sabbiya w Kuwejcie. - Ta osada jest fenomenem, bo to absurdalne miejsce do osiedlenia się - mówi prof. Piotr Bieliński z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.