Koleżanka ostatnio skarżyła się mi, że tegoroczne długie lato przyzwyczaiło ją do ciepła i pierwsze zimne dni znosi z trudem. W mieszkaniu nie otwiera okien, siedzi ciągle pod kocem, a do wychodzenia na zewnątrz się przymusza. Jedynym stymulatorem do ruchu jest jej pies. W te zimne dni zachęca ją do chociaż krótkiej aktywności. Koleżanka to dla mnie dobry przykład na to, że lekarze naprawdę powinni zapisywać psa na receptę.

Badania wykazują, że posiadacze psów częściej wychodzą na zewnątrz - muszą przecież wyprowadzić psa na spacer. Amerykańscy uczeni z Uniwersytetu Missouri-Columbia wykazali, że codzienny godzinny spacer z czworonogiem wpływa korzystniej na stan zdrowia niż spacer w towarzystwie innego człowieka. Taka przechadzka jest według nich bardziej forsowna!

Tylko zimą nasze spacery z psami często są dużo krótsze. Nieraz w okolicy mojego mieszkania widziałam stojącego i palącego papierosa pana, który ponaglał swojego psa: „Sikaj, sikaj szybko!”. Zapominamy często, że dla czworonoga spacer to nie tylko toaleta, ale też ważna w jego życiu zabawa.