Jak piszą uczeni (przede wszystkim z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich, ale wśród współautorów publikacji jest też prof. Łukasz Michalczyk z UJ) w jednym z ostatnich wydań pisma "Nature Communications", długotrwałe fale upałów potrafią w zasadzie wysterylizować samce.

Badacze udowodnili to, eksperymentując z trojszykami gryzącymi (Tribolium castaneum). Poddawali chrząszcze warunkom zbliżonym do tych, których doświadczamy podczas letnich fal upałów - kiedy przez co najmniej pięć dni temperatura jest o 5-7 st. wyższa od normy.

Okazało się, że podwyższona temperatura zaburzała płodność samców (ale nie samic). Produkowały one o połowę mniej plemników, które były mniej żywotne (w efekcie gorzej sobie radziły w drogach rodnych samic) niż u samców z grupy kontrolnej. Co więcej, fale upałów uszkadzały również plemniki już obecne w drogach rodnych samic.