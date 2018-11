Ostatnie stulecie przyniosło ogromny postęp, jeśli chodzi o produkcję środków do czyszczenia i higieny. Człowiek jednak przesadził w chemicznych pomysłach na usuwanie brudu i dezynfekcję otoczenia. Stąd też wysiłki uczonych, by tworzyć preparaty i urządzenia do czyszczenia oparte na „pomysłach” przyrody, wzbudzają coraz większe zainteresowanie firm, mediów i zwykłych obywateli zaniepokojonych stanem środowiska Ziemi.

Czego szukają badacze?

Choćby pomysłów na samoczyszczące się materiały, niewymagające mycia, czy lepsze sposoby na mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń.

Wzorem samoczyszczącej się powierzchni są liście kwiatu lotosu, z których kropelki deszczu w postaci kuleczek spływają wraz z kurzem, a powierzchnia liści pozostaje czysta i lśniąca.

Uczeni z powodzeniem próbują je odtworzyć. Oczywiście tego rodzaju prac jest znacznie więcej.

Ostatnio swoją cegiełkę dołożył zespół inżynierów z Georgia Institute of Technology w Atlancie (USA), badając... język kota. Wyniki ich badań na ten temat publikuje pismo „PNAS”.