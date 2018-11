Polska, chcąc nie chcąc, staje się centrum paleontologii. To w naszym kraju w Górach Świętokrzyskich polscy badacze odkryli tropy najstarszego czworonoga (publikacja w „Nature” sprzed 8 lat) żyjącego blisko 395 mln lat temu. To we wsi Lisowice na Śląsku nasi paleontolodzy znaleźli szczątki ssakokształtnego gada, który ponad 200 mln lat temu dorównywał rozmiarami ówczesnym królom Ziemi, czyli dinozaurom (tu opisujemy to odkrycie, publikowane w dzisiejszym „Science”).

Oba odkrycia wywróciły do góry nogami naszą dotychczasową wiedzę.

Jednocześnie Polska, choć aspiruje do miana tzw. krajów cywilizowanych, nie ma nowoczesnego muzeum historii naturalnej. Historię Ziemi - od jej powstania, przez narodziny życia, jego długie trwanie w skali mikro, niedawne wyjście z oceanu na ląd, zmiany klimatu, ewolucję gatunków do form, które znamy dziś, wędrówkę ludzi z Afryki w świat, po historię powstawania m.in. Polaków - opowiadamy dziś w zakurzonych i zawalonych salkach Muzeum Geologicznego, Muzeum Ewolucji czy Muzeum Ziemi.