Insuliny potrzebuje każdy chory na cukrzycę typu 1 i część chorych z jej drugim typem. Typ 1 jest wrodzony, o zachorowaniu na typ 2 decydują genetyczne skłonności i tryb życia, w tym jedzenie w nadmiarze, otyłość i brak ruchu. W organizmie pojawia się wówczas nadmiar wolnych kwasów tłuszczowych, które zaburzają pracę receptorów na ścianach komórek, blokując przenikanie do nich glukozy. Zdezorientowana trzustka produkuje coraz więcej insuliny, ale to niewiele pomaga. W końcu jej siły się wyczerpują.

96 lat po odkryciu leku, dzięki któremu cukrzyca przestała być nieuleczalną chorobą śmiertelną, naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opublikowali wyniki analizy, z której wynika, że do 2030 r. nawet 40 mln chorych może nie mieć do niej dostępu.

W pracy opublikowanej na łamach pisma „Lancet Diabetes and Endocrinology” szacują, że do tego czasu globalna liczba chorych na cukrzycę wzrośnie z 406 mln do 511 mln. Zapotrzebowanie na insulinę zwiększy się wtedy o jedną piątą.