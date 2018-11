Idea takiego napędu jest nawet starsza niż "Star Trek". Pomysł pochodzi od ekscentrycznego amerykańskiego wynalazcy Thomasa Townsenda Browna, który w latach 20. ub. wieku eksperymentował z wysokimi napięciami i zauważył, że można w ten sposób wytworzyć siłę nośną, która pokona grawitację.

Brown wierzył, że odkrył nowe zjawisko - sprzężenie między polem elektrycznym i grawitacją, ale w istocie efekt jest zrozumiały na gruncie znanych nam już praw fizyki.

Najprostszy napęd jonolotu tworzą dwie elektrody - dodatnio naładowana z cienkiego miedzianego przewodu oraz ujemna z szerokiej aluminiowej blaszki. Między nimi wytwarzane jest wysokie napięcie - rzędu tysięcy woltów. Blisko dodatniej (liniowej) elektrody pole elektryczne jest tak silne, że wyrywa elektrony z cząsteczek powietrza (fachowo mówi się, że dochodzi do wyładowania koronowego). Elektrony wędrują do miedzianej elektrody, pozostawiając chmurę dodatnio naładowanych jonów, która jest przyciągana do drugiej, ujemnej elektrody.