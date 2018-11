Rozmowa z Dorotą Sumińską*, lekarką weterynarii, publicystką

Ewa Tomkowska: Przeczytałam, że dwa lata temu miała pani w domu 20 zwierząt.

Dorota Sumińska: Nic się nie zmieniło. To koty i psy.

Jakie mają usposobienie?

- By to dokładnie opisać, potrzebowałabym godziny na każdą osobę. Tak, pies i kot to też osoby, nie ludzkie, ale osoby.

A są w pani rodzinie „osoby”, które się szczególnie wyróżniają?

- Wśród psów na pewno wybija się Lolek. Jest niewidomy, dlatego jego relacje są utrudnione. Stracił wzrok z głodu, upraszczając - „zjadł swoją siatkówkę”. Kiedy się zdenerwuje, gryzie na oślep. Ale tak naprawdę ma dobry charakter.

Wyróżnia się również Kefirek. Ma ponad 18 lat, ledwie widzi, nie słyszy. Żyje we własnym świecie. Myślę, że dwoma łapami przekroczył już bramę św. Piotra.

Bubek kiedyś bardzo dominował nad resztą, ale wraz z wiekiem stał się bardziej uległy. Mirek to delikatna istota. Jest sporym i postawnym psem, ale ma duszę elfa. Jego przeciwieństwem jest Sarusia. Malutka, waży ok. 3,5 kg, ale to lwica. I awanturnica.