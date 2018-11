Jeśli wam się wydaje, że to błahy problem, to nie macie racji. Czasem to nawet kwestia życia i śmierci. Zgniatanie kartki papieru jest dobrym modelem dla podobnych procesów, które zachodzą w naturze, np. deformacji warstw skalnych w pobliżu uskoków, co prowadzi do kumulacji energii i czasem wyzwala trzęsienia ziemi. Wszyscy też powinniśmy być żywo zainteresowani tym, jak powinna być konstruowana tzw. strefa zgniotu w samochodach, która pochłania energię kolizji i łagodzi jej skutki.

Z punktu widzenia fizyka zmięta kulka papieru jest obiektem o zdumiewających własnościach.

Przede wszystkim jest twarda. Spróbujcie zgnieść kartkę papieru tak mocno, jak tylko możecie, i rzucić nią w kogoś. Może zaboleć, choć kartka papieru wydaje się tak wiotka, że nie sposób nikomu zrobić nią krzywdy.

A z drugiej strony - jak oszacowali fizycy - mocno zmięta papierowa kulka składa się w... 90 proc. z powietrza. To dlatego zgniatamy papier, kiedy chcemy go użyć jako podpałki w kominku. Łatwo się zapala, bo ma w sobie sporo tlenu.