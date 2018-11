Wygląda na to, że wtyk amerykański, o którym pisałem niedawno, to nie jedyny obcy pluskwiak, który się chce zadomowić w naszym kraju. Kolejnym inwazyjnym gatunkiem jest Oxycarenus lavaterae, który nie ma jeszcze polskiej nazwy, jest bardzo mały (dorasta najwyżej do 6 mm) i na tyle niepozorny, że łatwo go pomylić z innymi pluskwiakami.

To jego dorosła postać:

A tak wyglądają jego larwy:

Tym, co go wyróżnia wśród wielu jego krewniaków, to jego zamiłowanie do tworzenia ogromnych agregacji, które coraz częściej pojawiają się na drzewach w południowej Polsce.

Tak jak w przypadku innych inwazyjnych gatunków, również ten może nam przysporzyć dość sporych problemów. Jednak aby wiedzieć, czego dokładnie się po nim spodziewać, warto go najpierw bliżej poznać.

Oxycarenus lavaterae pochodzi z zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, głównie z okolic Półwyspu Iberyjskiego, południa Francji, Włoch oraz północnej Afryki.