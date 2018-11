Przyhamowanie wzrostu średniej temperatury Ziemi do 1,5 st. C do końca tego wieku to cel porozumienia klimatycznego podpisanego w Paryżu trzy lata temu. O tym, że jest to cel niezwykle ambitny, świadczyły szybkie analizy naukowców, którzy ostrzegali, że nawet jeśli państwa sygnatariusze porozumienia spełnią wszystkie swoje obietnice dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, to i tak w XXI w. globalne ocieplenie dotrze do 3 st. (już sięgnęło 1,2 st.).

Nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby tak się nie stało, ma debatować m.in. szczyt klimatyczny (COP24), który na początku grudnia rozpocznie się w Katowicach.

Przyroda ma jednak za nic polityczne zaklęcia. Choć zmienia się obecnie zgodnie z zadanymi jej przez naszą cywilizację warunkami, bo w ostatnich dekadach wpompowaliśmy do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż przez wcześniejsze 200 lat po wybuchu rewolucji przemysłowej, to często robi to nieliniowo. Inaczej mówiąc: drobnym, ale uporczywym zmianom w składzie atmosfery towarzyszą nieoczekiwane, wybuchowe reakcje systemu klimatycznego.