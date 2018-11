Uczeni właśnie odkryli prawdopodobne „przejście w zaświaty”, czyli sekretną podziemną komorę z wiodącym do niej tunelem.

Tajemnicze pomieszczenie pod piramidą Księżyca znajduje się osiem metrów pod ziemią. Jest dosyć nieregularne, ma średnicę 15 metrów.

Prowadzi do niego tunel - przekopany na tej samej głębokości co podziemna komnata - do którego wejście zostało znalezione w centrum placu Księżyca znajdującego się przed piramidą.

W podobnych konstrukcjach w innych piramidach w Teotihuacán odkrywane były m.in. ludzkie szkielety - prawdopodobnie szczątki złożonych bogom ofiar - oraz liczne przedmioty z zielonego kamienia: naszyjniki, mozaiki, ozdoby uszu i nosa...

- Nietrudno więc sobie wyobrazić, że coś podobnego można będzie znaleźć i w tych podziemiach – mówi dr Verónica Ortega Cabrera, meksykańska archeolożka z Instituto Nacional de Antropologia e Historia (Narodowy Instytut Antropologii i Historii; INAH).