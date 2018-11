Halloween już dawno za nami, ale są na świecie miejsca, gdzie zdaje się trwać cały rok, a żyjące tam zwierzęta nieustannie straszą wszystkich dookoła, byle tylko uniknąć pożarcia. Metagryne bicolumnata, który mieszka w tropikalnych lasach Ekwadoru, jest prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie.

W ostatnim czasie zyskał w Internecie całkiem spory rozgłos.

Niektórzy internauci porównali go nawet do Syriusza Blacka, jednego z bohaterów powieści o przygodach Harry'ego Pottera. Co jednak ciekawe, za sprawą charakterystycznych wyrostków na swoim ciele otrzymał angielską nazwę Bunny Harvestman, co sugeruje, że jej autorowi o wiele bardziej skojarzyły się z uszami królika, a nie psa.

Na pierwszy rzut oka Metagryne bicolumnata przypomina swoim wyglądem pająka i często jest za niego brany. W rzeczywistości należy do odrębnego rzędu kosarzy (Opiliones), które w przeciwieństwie do pająków nie posiadają widocznego podziału na głowotułów oraz odwłok, dlatego ich ciało wygląda tak, jakby było zbudowane tylko z jednej części.