Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie na grypę sezonową choruje co roku od 330 mln do ponad 1,5 mld ludzi. Nie dla wszystkich oznacza to tylko tydzień czy dwa w łóżku. W wyniku powikłań pogrypowych umiera od 250 tys. do 500 tys. osób rocznie!

W Polsce co roku na grypę zapada od kilkuset tysięcy do kilku milionów osób. Szczyt zachorowań to okres od grudnia do marca.

Najlepszą ochroną przed zakażeniem są szczepienia. Na razie każdego roku szczepionki przeciwko grypie muszą być produkowane na nowo, tak by pasowały do krążących w danym sezonie szczepów wirusa.

Potrzebne do szczepionki wirusy są hodowane w kurzych jajkach lub w kulturach komórkowych. To trwa. Poza tym niektórzy są uczuleni na białko jaja, co powoduje, że nie mogą się szczepić takimi preparatami. Na dodatek od czasu do czasu pojawia się nowy szczep wirusa nieuwzględniony w szczepionce (najczęściej dlatego, że był nauce nieznany).