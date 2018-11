1 ZDJĘCIE Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) (Didier Descouens/wikipedia)

To nie żart. Jesień należy do okresów, gdy owady przygotowują się do zimowania, a wiele z nich szuka schronienia w naszych domach. Między innymi spory pluskwiak - wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) - który jest gatunkiem inwazyjnym, do Europy dostał się najpewniej jako pasażer na gapę. I nie jest to dobra wiadomość.