To wycięte okienko to bardzo intrygująca sprawa. Dąb nie jest bardzo duży jak na puszczańskie warunki. Można rzec: średni, ale ma to dziwne okienko wycięte pilarką, przez które można całkiem wygodnie zajrzeć do jego wnętrza.

Po co i przez kogo zostało wycięte? Mogę tylko snuć domysły.

W okolicy jest kilka kikutów po podpalonych dębach. Być może podpalacz chciał się dobrać do jego suchego próchna i podpalić. Jakiś czas temu po Puszczy grasował szaleniec, który podpadał dęby. Nigdy nie ustalono, kim był. A taki pusty dąb ma cug jak piec z kominem.

Druga teoria jest taka, że to zasadzka na kunę. Dawno, a może nie tak dawno, bo go jeszcze osobiście znałem, mieszkał w Teremiskach pewien kłusownik, który specjalizował się w chwytaniu kun leśnych dla skórek. Nie szukał ich, tylko wycinał dla nich sztuczne dziuple, w których zakładał wnyki.

Chodziło o to, żeby powstała wygodna dziupla, w której łatwo manipulować. Tyle że on je najczęściej robił w lipach, które są prawie zawsze puste w środku i mają miękkie drewno, w którym łatwo i po cichu można taki otwór wyciąć.