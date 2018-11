Gilad Gome wychował się w Tel Awiwie. Na studiach poznał prof. Eugene'a Rosenberga, mikrobiologa, który w latach 70. wyhodował bakterię żywiącą się ropą. Razem z innymi naukowcami eksperymentował na pokładzie izraelskiego supertankowca. "The New York Times" z kwietnia 1973 roku donosił: "Wyhodowana przez nich bakteria podczas czterodniowej żeglugi zjadła ponad połowę szlamu, smoły i oleju z wody balastowej, w której była trzymana. Pozostały niewielkie kropelki - jak zapewniają badacze - zbyt małe, by były toksycznym zagrożeniem dla morskich zwierząt. To przełom, który pomoże zmniejszyć zanieczyszczenie wody i plaż".

- A ja miałem z tym człowiekiem zajęcia! To było naprawdę inspirujące. Pomyślałem sobie: co jeszcze pozostało do odkrycia? Jak możemy zmienić ludzkie życie na lepsze? Najciekawsza wydała mi się biotechnologia, która łączy dwie najszybciej rozwijające się dziedziny, które mają realny wpływ na naszą przyszłość - wyjaśnia Gilad.