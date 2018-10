Chociaż mamy XXI wiek, przesądy towarzyszą nam dosłownie na każdym kroku. Dotyczą nie tylko naszego życia codziennego, ale również otaczającej nas przyrody. Nie ma się więc co dziwić, że również niektórym owadom przypisuje się niesamowite, wręcz nadprzyrodzone właściwości lub posądza się je o czyny, z którymi nie mają absolutnie nic wspólnego.

Zegar śmierci tykotka

Przykładem takiego owada jest tykotek rudowłosy (Xestobium rufovillosum), chrząszcz, którego można znaleźć w obumarłym drewnie, gdzie wygryza chodniki podobnie jak korniki, choć nie jest z nimi spokrewniony. Czasami pojawia się również w domach, gdzie atakuje drewniane elementy konstrukcyjne, meble oraz rzeźby i za to można go słusznie nie lubić.

Podczas okresu godowego tykotki obu płci stukają swymi głowami o ścianki chodników, by się ze sobą komunikować. Takie odgłosy przypominają kołatanie do drzwi i stąd też wzięła się nazwa rodziny kołatkowatych (Anobiidae), do której się zaliczają.