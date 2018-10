Jej odkrycie opisują w „Current Biology” naukowcy z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii.

Nowo odkryty gatunek ryby z kostnym szkieletem wyposażony był w zęby zdumiewająco podobne do zębów żyjących dziś piranii. - I zapewne do tego samego one służyły – do atakowania i rozrywania mięsa swoich ofiar – mówi David Bellwood, współautor pracy.

Potwierdzać to może fakt, iż razem z prapiranią znaleziono najprawdopodobniej jej ofiary – inne ryby ze śladami kąsania. Znajdywały się one w tych samych osadach wapiennych w kamieniołomie Ettling w regionie Solnhofen (południowe Niemcy).

Piranie skubią płetwy

- W badanym przez nas miejscu znaleźliśmy wiele rybich ciał lub ich fragmentów (oczywiście skamieniałych). Charakterystyczne było to, że brakowało im fragmentów płetw. To zdumiewający łącznik z zachowaniem dzisiejszych piranii. Żywią się one bowiem głównie nie mięsem innych ryb, ale ich płetwami. To bardzo mądra taktyka, gdyż płetwy odrastają, stając się znów źródłem pożywienia. Gryziesz mięso ryby – ona umiera. Skubiesz jej płetwy – masz zapas jedzenia na przyszłość – tłumaczy Bellwood.