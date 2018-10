Na cmentarzysku sprzed ponad 1550 lat w Lugnano in Teverina w regionie Umbria we Włoszech, amerykańscy i włoscy naukowcy z Uniwersytetów Arizona i Stanforda odkryli pochówek wampiryczny. Gdyby to był grób osoby dorosłej, nie budziłby sensacji ani nawet zdziwienia. Takie znajdowane są od czasu do czasu w całej Europie. Rzadkością są jednak wampiryczne pochówki dzieci, w dodatku gdy większość grobów zawiera przeróżne upiorne artefakty.

La Necropoli dei Bambini

Starorzymskie miasteczko Lugnano in Teverina, malowniczo położone na wzgórzu w południowej Umbrii w centralnych Włoszech, słynie z pięknego romańskiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XII wieku i urokliwych uliczek.

Archeolodzy są w nim stałymi gośćmi od lat 80., kiedy to na pobliskim wzgórzu Poggio Gramignano, na południowy zachód od miasta, zostały odkryte ruiny rzymskiej willi z I wieku. Była ogromna. Zajmowała ponad 560 metrów kwadratowych, a jej tarasy efektownie schodziły zboczem ze wzgórza.