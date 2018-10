W listopadzie 2014 roku o 91-letniej Janinie Kolkiewicz z Ostrowa Lubelskiego pisały media całego świata. Kobieta została przez lekarza uznana za zmarłą. 11 godzin później obudziła się w domu pogrzebowym.

Niemal identyczna historia przydarzyła się w tym samym roku 78-latkowi ze stanu Missisipi. Gdy pielęgniarka stwierdziła brak tętna, został uznany za zmarłego. Obudził się następnego dnia w kostnicy.

Z kolei w 2001 roku u 66-latka doszło do zatrzymania pracy serca u pacjenta podczas operacji tętniaka aorty brzusznej. 17-minutowa resuscytacja nie dała rezultatu i lekarze odstąpili jego ratowania. Na szczęście dziesięć minut później jeden z chirurgów postanowił jeszcze raz go zbadać. Okazało się, że pacjent żyje. Ponownie zaczęto go operować - z powodzeniem.

Jak przypomina Medical News Today (medicalnewstoday.com), w raporcie z 2007 roku opublikowanym w „Journal of the Royal Society of Medicine” podliczono, że od 1982 roku w literaturze medycznej opisano 38 takich zdarzeń (choć uważa się, że w rzeczywistości jest to o wiele zaniżona liczba). W większości przypadków (82 proc.) powrót funkcji życiowych nastąpił w ciągu dziesięciu minut po zaprzestaniu resuscytacji. Prawie połowie pacjentów udało się odzyskać całkiem prawidłowy stan neurologiczny.