Odkrycie to może diametralnie zmienić naszą wiedzę na temat najwcześniejszych etapów zasiedlania kontynentu amerykańskiego – pisze w „Science Advances” prof. Michael Waters z Texas A&M University.

Wraz ze swoimi kolegami z Baylor University oraz University of Texas odkrył on liczne fragmenty broni mierzące z reguły około 7,5-10 cm. Najważniejsze znalezisko – grot włóczni – zostało wykonane z czertu (to rodzaj twardej skały krzemionkowej).

Wraz z pozostałymi narzędziami znajdował się w warstwach osadowych leżących na głębokości około 1,5 metra. Kluczowe okazało się określenie wieku tych warstw. Badania pokazały, że miały one około 15,5 tys. lat. Są więc starsze niż kultura Clovis, której przedstawicieli przez dekady uważano za pierwszych ludzi, którzy postawili stopę na kontynencie amerykańskim.

Znalezisko miało miejsce około 60 km na północny zachód od Austin w Teksasie, na stanowisku „Debra L. Friedkin” (nazwanym tak od rodziny właścicieli tego terenu), które archeolodzy intensywnie badają od ponad 12 lat.