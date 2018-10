Główny kurator waszyngtońskiego Muzeum Biblii Jeffrey Kloha zamieścił na stronie internetowej placówki bolesne oświadczenie. Oznajmia w nim, że pięć fragmentów zwojów z Qumran zostało zdjętych ze stałej ekspozycji, bo „wykazują cechy niezgodne ze starożytnym oryginałem”.

Za tym eufemistycznym stwierdzeniem kryją się wielkie pieniądze i gigantyczne oszustwo archeologiczne.

„The Guardian” podaje, że za jeden skrawek płacono siedmiocyfrowe kwoty w dolarach.

Jakie, tego nie wie nikt poza amerykańskim miliarderem Stevem Greenem, który podarował fragmenty fałszywych (jak się okazuje) zwojów muzeum, i tajemniczym kolekcjonerem-sprzedawcą.

„Choć mieliśmy nadzieję, że testy przyniosą inne wyniki, to jednak jest to okazja do uświadomienia społeczeństwu znaczenia weryfikacji autentyczności rzadkich artefaktów biblijnych, złożonego procesu testowania i naszego zaangażowania w transparentność” – próbuje uspokoić nastroje kurator Kloha.

Niezbyt mu się to udaje, bo Muzeum może mieć takich falsyfikatów więcej.