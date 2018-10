W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy. Przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu: z godziny 3 na 2.

Być może to już ostatnia taka zmiana.

Komisja Europejska szykuje zniesienie zmian czasu, pozostawiając państwom członkowskim wybór i wdrożenie organizacji czasu na ich terytoriach. Wybory byłyby autonomiczne i jak najlepiej dostosowane do potrzeb ludności w poszczególnych państwach. Uważam, że jest możliwe i pożądane, by dokonywały się one w ramach jednej strategii.

Co łatwiej przesunąć: stół do krzeseł czy krzesła do stołu?

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przygotowując przyjęcie, przesuwamy masywny stół w celu najlepszego dopasowania go do wcześniej rozstawionych kilkunastu krzeseł, których nie wolno ruszyć. Racjonalniej byłoby dostawić krzesła do stołu, co pozwoliłoby na bardziej precyzyjne dopasowanie.

