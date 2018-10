Rozmowa z dr. Benniem Molsem*, fizykiem, współautorem książki „Hallo Robot”

Wojciech Mikołuszko: Czy inteligentny robot musi mieć mózg podobny do naszego?

Bennie Mols: Ludzka inteligencja jest świetnie wpasowana w ekosystem, w którym wyewoluowaliśmy. Ale w innych ekosystemach lepiej jest mieć inny typ mózgu. W oceanie lepiej się przydaje inteligencja ośmiornicy, a wśród drzew – ptaków.

Z drugiej strony, jeśli mamy pracować z robotami, to lepiej, żeby miały trochę ludzkich cech. Żeby mogły z nami rozmawiać, rozumiały nasze emocje, język ciała.

Choć jeśli wyposażymy maszynę w inteligencję, to może się ona okazać odmienna od naszej. Te, które już potrafią grać w szachy czy w go, robią to lepiej od nas i inaczej niż my.

Piszesz, że przełomem była idea Rodneya Brooksa, by wyposażać roboty w inteligencję owadzią.

- Przez długi czas myśleliśmy, że roboty będą rozwiązywać każdy problem obliczeniami. Maszyna, która chodzi na dwóch nogach, musiałaby mieć mózg, który nieustannie by obliczał, jak postawić stopę. Ale zwierzęta postępują inaczej. Bardzo często rozwiązują problem nie mózgiem, ale poprzez mechanikę nóg.